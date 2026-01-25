Размер шрифта
Армия

Силовики заявили об использовании символики СС сотрудниками ТЦК

РИА Новости: сотрудники ТЦК ходят на рейды с символикой СС
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) ходят на рейды с символикой СС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник агентства отметил, что в украинских социальных сетях распространяется видео с очередным случаем принудительной мобилизации. На кадрах задержанный оказывает сопротивление сотрудникам ТЦК, а помогают ему в этом прохожие.

«Аудитория заметила на руке одного из ТЦКшников шеврон СС и задалась вопросом принадлежности данного опознавательного знака», — сказали силовики.

В июне прошлого года депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что член украинской делегации, участвовавший в стамбульских переговорах, якобы пришел на переговоры с российскими делегатами, надев шеврон с символом нацистских отрядов СС. По утверждению нардепа, на форме одного из переговорщиков был закреплен шеврон, который похож на знак 36-й добровольческой пехотной дивизии СС. Однако на других снимках с переговоров можно заметить, что несколько участников встречи носят шевроны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на которых изображены две скрещенные булавы — исторический символ командной власти на территории республики.

Ранее в ФРГ в ответ на обвинения РФ заявили, что на Украине «нет фашизма»

