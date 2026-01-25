Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Зеленский рассказал о готовности гарантий безопасности Украины от США

Зеленский: документ о гарантиях безопасности Украины от США полностью готов
Efrem Lukatsky/AP

Документ о гарантиях безопасности для Украины от США готов на 100%. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе, передает РИА Новости.

«Что касается гарантий безопасности, конкретных, они дают возможность определить конкретные даты окончания этой войны. <...> Для нас гарантии безопасности с США, документ готов на 100%», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что в настоящее время украинская сторона ожидает готовности партнеров для согласования места и времени подписания документов. После этого, по словам главы республики, соглашение пройдут ратификацию в Конгрессе США и Верховной раде.

22 января Зеленский и президент США Дональд Трамп провели переговоры «на полях» Всемирного экономического форума в Швейцарии. Как сообщила газета The Financial Times, встреча глав двух государств продлилась около часа, но сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей. Такой итог стал разочарованием для Зеленского, утверждают журналисты.

В тот же день хозяин Белого дома заявил о значительном прогрессе в процессе урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду на разрешение ситуации «в обозримом будущем». Позднее Трамп сообщил, что Зеленский «хотел бы заключить соглашение».

Ранее политолог обозначил главную тему переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27705547_rnd_7",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+