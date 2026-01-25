Зеленский рассказал о готовности гарантий безопасности Украины от США

Документ о гарантиях безопасности для Украины от США готов на 100%. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе, передает РИА Новости.

«Что касается гарантий безопасности, конкретных, они дают возможность определить конкретные даты окончания этой войны. <...> Для нас гарантии безопасности с США, документ готов на 100%», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что в настоящее время украинская сторона ожидает готовности партнеров для согласования места и времени подписания документов. После этого, по словам главы республики, соглашение пройдут ратификацию в Конгрессе США и Верховной раде.

22 января Зеленский и президент США Дональд Трамп провели переговоры «на полях» Всемирного экономического форума в Швейцарии. Как сообщила газета The Financial Times, встреча глав двух государств продлилась около часа, но сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей. Такой итог стал разочарованием для Зеленского, утверждают журналисты.

В тот же день хозяин Белого дома заявил о значительном прогрессе в процессе урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду на разрешение ситуации «в обозримом будущем». Позднее Трамп сообщил, что Зеленский «хотел бы заключить соглашение».

Ранее политолог обозначил главную тему переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби.