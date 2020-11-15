Сербия ввела ограничение на работу всех заведений

В Сербии на 15 дней прекращена работа всех развлекательных заведений, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич. Об этом сообщает ТАСС.

Она сообщила, что в республике также с 21.00 до 05.00 ограничена деятельность магазинов.

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