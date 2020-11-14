Объем ипотеки в России может достичь 3,5 трлн рублей к концу года

Объем ипотечных кредитов россиян может достичь 3,5 трлн рублей до конца текущего года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает РИА «Новости».

В прошлом году в России объем выданных ипотечных кредитов составил 3,1 трлн рублей, при этом в 2020 году этот показатель уже превышен, рассказал вице-премьер.

Он пояснил, что увеличение объема ипотеки может быть связано с программой льготного ипотечного кредитования под 6,5%, которой воспользовались 300 тысяч семей. Всего ипотеку в 2020 году взяли 1,3 млн семей, добавил Хуснуллин.

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