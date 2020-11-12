Более половины россиян готовы уйти работать к конкурентам ради высокой зарплаты

Более половины россиян — 55% — готовы уйти на работу к конкурентам, если там предложат более высокую зарплату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса «Работа в России», проведенного Рострудом.

Для 15% респондентов одним из ключевых условий для принятия такого решения является повышение в должности. Столько же опрошенных готовы перейти в конкурирующую фирму, если там предложат привлекательный соцпакет.

При этом размер предложенной зарплаты тоже имеет значение. Так, 51% россиян согласятся на переход к конкуренту, если поступит предложение о повышении зарплаты на 30%. 31% респондентов сменит работодателя при условии роста дохода не менее чем на 50%. Увеличения зарплаты на 10% достаточно для 7% россиян.

В то же время 15% респондентов считают переход к конкурентам некорректным. А 64% россиян поддерживают дружеские отношения с коллегами из компаний-конкурентов и не видят в этом ничего страшного.

Опрос был проведен в октябре 2020 года. В нем приняли участие более 52 тысяч человек со всех регионов России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Большинство россиян дорожат своим текущим местом работы

— Стало известно, сколько россиян недовольны зарплатой

— Россияне назвали зарплату, при которой готовы отказаться от выходных