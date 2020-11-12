Более половины россиян готовы уйти работать к конкурентам ради высокой зарплаты
Более половины россиян — 55% — готовы уйти на работу к конкурентам, если там предложат более высокую зарплату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса «Работа в России», проведенного Рострудом.
Для 15% респондентов одним из ключевых условий для принятия такого решения является повышение в должности. Столько же опрошенных готовы перейти в конкурирующую фирму, если там предложат привлекательный соцпакет.
При этом размер предложенной зарплаты тоже имеет значение. Так, 51% россиян согласятся на переход к конкуренту, если поступит предложение о повышении зарплаты на 30%. 31% респондентов сменит работодателя при условии роста дохода не менее чем на 50%. Увеличения зарплаты на 10% достаточно для 7% россиян.
В то же время 15% респондентов считают переход к конкурентам некорректным. А 64% россиян поддерживают дружеские отношения с коллегами из компаний-конкурентов и не видят в этом ничего страшного.
Опрос был проведен в октябре 2020 года. В нем приняли участие более 52 тысяч человек со всех регионов России.
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