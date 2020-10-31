Кабмин выделит более 1 млрд рублей на лаборатории по диагностике коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 млрд руб. на оснащение лабораторий для диагностики коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Выделенные средства поступят из резервного фонда Правительства и будут распределены по 84 регионам. Отмечается, что финансирование позволит обеспечить лаборатории специальным оборудованием, которые помогут проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования.

Данное решение премьер анонсировал на заседании Правительства 29 октября.

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