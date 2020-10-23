«Ъ» узнал о новом механизме выплат медикам, работающим с COVID-19

Российское правительство продлит выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными, на следующий год, но будет финансировать их по другому механизму. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в кабмине.

Раньше средства на выплаты выделяли из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а оттуда в регионы.

Теперь, по словам собеседника издания, начисления будут осуществлять совместно Минтруда и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов.

Источник пояснил, что это поможет избежать проблем с определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране готовится переход на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам.

Специальные выплаты медицинским работникам, работающим с коронавирусом, инициировал президент Владимир Путин в апреле этого года.