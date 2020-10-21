Уровень лояльности россиян к банкам упал до пятилетнего минимума и составил 1,3 пункта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Согласно данным центра, в 2016 индекс лояльности составлял 43 пункта, к началу 2020 года он опустился до 5 пунктов, а по итогам восьми месяцев текущего года показатель приблизился к нулю.

Последний опрос НАФИ показал, что 35,4% респондентов не доверяют своему банку, не станут рекомендовать его другим и сами будут рассматривать альтернативные варианты.

Около 28% опрошенных довольны кредитной организацией, которая оказывает им услуги, однако не будут советовать ее другим.

Порядка 36,7% участников опроса остались полностью удовлетворены своим банком.

По информации центра, причиной падения индекса лояльности является растущая финансовая грамотность клиентов и активная продажа банками своих услуг.

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