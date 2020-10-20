Сбербанк выплатит рекордные для российского фондового рынка дивиденды

Сбербанк выплатит акционерам за 2019 год беспрецедентные за всю историю российского фондового рынка дивиденды - 422,4 млрд рублей, сообщается на сайте компании. На их выплату впервые будет направлена половина чистой прибыли компании по МСФО. Поскольку основным акционером банка является правительство России, 211,1 млрд рублей поступит в бюджет РФ.

Минфин прогнозирует, что доходы от Сбербанка будут расти: в бюджет на 2021 год ведомство заложило поступления на уровне 254,6 млрд рублей, в 2022 году — 282,5 млрд рублей.

Сделка по продаже ЦБ РФ акций Сбербанка правительству России была закрыта в апреле 2020. Министерство финансов приобрело контрольный пакет акций ПАО Сбербанк — 50% от уставного капитала или 52,32% от общего количества голосующих акций банка. Одна обыкновенная голосующая акция осталась в собственности ЦБ. В сентябре 2020 председателем наблюдательного совета Сбербанка был избран министр финансов РФ Антон Силуанов.

В 2019 году Сбербанк получил 845 млрд руб. чистой прибыли, что на 1,6% выше результатов предыдущего года.