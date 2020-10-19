На Украине раскрыли стратегию на случай отказа «Газпрома» продлить транзит

Если «Газпром» не продлит договор по транзиту газа в Европу, Украина будет настаивать на открытии поставок из стран Центральной Азии, заявил глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Его слова передает S&P Global Platts.

По его словам, Киев также допускает поставки альтернативных видов топлива, таких как синтетический метан, биометан или водород.

Кроме того, украинская сторона продолжит требовать перенести точку передачи газа европейским потребителям на границу России и Украины, чтобы «Газпром» не мог «навязать» странам свои условия, утверждает Макогон.

Он отметил, что украинская система хранения газа является крупнейшей в Европе. Ее использование гарантирует безопасность энергоснабжения всех европейских стран.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В «Нафтогазе» раскрыли, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году

— «Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину

— В «Нафтогазе» заявили, что Украина накопила рекордное количество газа