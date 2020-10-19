Названы самые закредитованные регионы России
Наиболее высокий уровень закредитованности населения зарегистрирован в Калмыкии, Тыве и Курганской области. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».
В Калмыкии степень долговой нагрузки оценивается в 86,9%, в Тыве — 76,2%, а в Курганской области — 73,4%.
Наименее закредитованными регионами, согласно исследованию, оказались Ингушетия, Крым и Чечня. Там долговая нагрузка составила 10,3%, 16,4% и 18,5% соответственно.
Москва заняла седьмое место в рейтинге с уровнем долговой нагрузки населения 29,6%.
При этом общий объем кредитования за последний год вырос на 13%.
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