Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении в начале 2000-х

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал в интервью ТАСС, что во времена его работы в качестве главы Минфина РФ и вице-премьера на него готовилось покушение из-за того, что он отказался предоставлять льготы частной компании.

По словам Кудрина, покушение хотели совершить в 2005 или 2006 году. По распоряжению Владимира Путина Кудрина стали охранять сотрудники ФСО.

«Не знаю, могу ли посвящать вас в детали <…>. Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать», — вспоминает Кудрин.

Он отметил, что до его назначения отсрочка для этой компании продлевалась, но он не стал этого делать. Чиновник признался, что не ожидал такой реакции на отказ.

«Были расследования, которые нашли какие-то следы <…>. Сотрудники ФСО добыли подробный план покушения: где, когда, при каких обстоятельствах», — сказал Кудрин.

Притом уголовное дело заводить не стали, так как преступление удалось предотвратить, и никто не пострадал.

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