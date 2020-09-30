Disney увольняет 28 тысяч работников парков развлечений
Полина Рутковская
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Компания Disney приняла решение сократить около 28 тысяч работников парков развлечений в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Около двух третей увольняемых сотрудников работали неполный рабочий день, указано в заявлении компании.
Ранее сообщалось, что тематические парки развлечений компании Disney возобновили работу при условии ограниченного числа посетителей. Закрытым на данный момент остается Диснейленд в Калифорнии.
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