Россия экспортировала маски и перчатки на 2,5 млрд рублей
Россия за полтора месяца экспортировала за рубеж средства индивидуальной защиты от коронавируса на 2,5 млрд рублей, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом пишет ТАСС.
«Наша промышленность готова к тем запросам, к тем вызовам, которые могут возникать. Поэтому начиная с июля месяца, мы начали выдавать разрешения на экспорт и в общей сложности за полтора месяца было поставлено продукции на 2,5 млрд рублей, это в целом по средствам индивидуальной защиты», — сказал Мантуров.
Он отметил, что маски и медицинские костюмы поступали в Грецию, Хорватию, Сербию и страны Ближнего Востока.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.
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