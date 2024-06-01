Аналитик из Британии заявил об изменившемся поведении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский начал вести себя более эмоционально, при этом близкие к нему люди замечают в поведении главы государства признаки сумасшествия. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис, опубликовав соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале.

Он отметил, что некоторые американские и украинские чиновники говорят о панике Зеленского и его нестабильном психоэмоциональном состоянии. По их мнению, глава государства постепенно сходит с ума.

«Зеленский требует разрешения нанести военные удары по РФ, он требует разрешения атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, российскую энергетическую систему. <…> Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально», — пояснил эксперт.

Как сказал Меркурис, украинский лидер больше не доверяет американскому коллеге Джо Байдену. То же касается многих людей из его окружения.

Британский аналитик не исключил, что президент убежден в желании Вашингтона заморозить конфликт между Киевом и Москвой до ноябрьских выборов. При этом сам Зеленский категорически против такого развития событий, пояснил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на большие ожидания украинского лидера от мирной конференции в Швейцарии. Меркурис назвал соответствующие надежды Зеленского «непропорциональными и нелепыми».

«Похоже, он убедил себя, что она (конференция. — «Газета.Ru») приведет к какому-то дипломатическому прорыву, трудно понять, почему», — подчеркнул аналитик.

Ранее президент Украины объяснил, почему выступает против заморозки конфликта с РФ.