Омича отправили в колонию на шесть лет за фейки о ВС РФ в «Одноклассниках»

В Омской области 55-летнего мужчину отправили в колонию за фейки о ВС РФ в «Одноклассниках». Об этом сообщает пресс-служба Полтавского районного суда.

По информации пресс-службы, житель села Ольгино Полтавского района разместил на личной странице в соцсети заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России с целью формирования негативного отношения к СВО. В ходе разбирательства мужчина признал свою вину, суд признал его виновным в распространении ложной информации о ВС РФ.

Россиянину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима. Кроме того, его на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов, в том числе в интернете.

Ранее омичку осудили на шесть лет колонии за дискредитацию ВС РФ.