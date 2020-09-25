Сеть Sunlight оштрафована за ложное закрытие

Сеть ювелирных магазинов Sunlight оштрафована на 400 тыс. рублей за фейковый «уход с рынка» в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ФАС, от Sunlight приходили сообщения с текстом: «Уходим с рынка! Раздаем украшения бесплатно (1 штука в руки), остальное до -80%».

«На этот раз компании не удалось избежать административной ответственности. При определении размера штрафа учтен тот факт, что данная сеть систематически вводит потребителей в заблуждение, пытаясь спровоцировать ажиотажный спрос недостоверной рекламой», — говорится в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФАС снова обязала Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены

— ФАС проверит оптовую цену на препарат от коронавируса «Арепливир»

— ФАС будет регулировать цены на некоторые лекарства от коронавируса