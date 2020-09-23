Путин счел хамством отказ западных партнеров поставлять запчасти для МС-21

Президент Владимир Путин посчитал «хамством» отказ западных партнеров поставлять запчасти для производства нового гражданского самолета МС-21. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, прекращение поставок композитных материалов для крыла лайнера связано с «недобросовестной конкуренцией».

«Ну, это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — подчеркнул глава государства.

При этом российский лидер отметил, что российская сторона в любом случае смогут выпустить МС-21 на рынки.

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