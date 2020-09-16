В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%. Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, ставка акциза на сигареты составит 2 359 рублей за 1 000 штук, а на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

До этого планировалось, что ставка будет увеличена на 4%.

Уточняется, что такое решение нацелено на помощь государству в выполнении социальных обязательства в условиях увеличения бюджетных расходов из-за связанной с распространением COVID-19 экономической ситуации.

Проект поправок уже одобрили на комиссии по законопроектной деятельности. Теперь его предстоит изучить на заседании правительства.