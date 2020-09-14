Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженный природный газ из США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, с украинской стороны могут остаться только разовые покупки. Это он объясняет тем, что Украина полностью перешла на виртуальный реверс газа из России.

«У Украины нет инфраструктуры, чтобы напрямую покупать СПГ, это сделает его более дорогим по сравнению с виртуальным реверсом», — добавил Маринченко.

Он также отметил, что американский и российский газ успешно конкурируют в Европе и продаются спотовым ценам, несмотря на разницу в издержках.

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