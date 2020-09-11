Рубль растет к доллару и евро
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Рубль повышается против доллара и в меньшей степени — к евро, отыгрывая ослабление американской валюты на Форексе.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск снижался на 26 копеек, до 74,99 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 88,74 рубля.
Евро растет на 0,2% — до 1,18 доллара.
Стоимость нефти Brent снижается на 0,7% — до 39,79 доллара за баррель.
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