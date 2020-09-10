Рубль снижается к доллару и евро

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Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара поднялся на 1 копейку, до 75,34 руб.

Евро прибавил 9 копеек, до 89,05 руб.

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