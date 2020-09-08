Силуанов назвал степень дефицита бюджета РФ в 2020 году

По итогам 2020 года дефицит бюджета РФ составит около 4%. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС

«Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП», — сказал Силуанов.

Он отметил, что изначально планировался профицит бюджета в размере «чуть меньше 1% ВВП».

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