Кабмин одобрил tax free для товаров, вывозимых за пределы ЕАЭС

Правительство России одобрило компенсацию налога, уплаченного иностранными гражданами в составе цены товара, вывезенного с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий документ представлен на сайте кабмина.

Изменения коснутся второй части Налогового кодекса РФ «в части осуществления компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами – гражданами иностранных государств...».

«Одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — указано в сообщении.

В правительстве отметили, что система tax free поможет увеличить продажи товаров, рост занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии.

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