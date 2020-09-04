Кабмин одобрил tax free для товаров, вывозимых за пределы ЕАЭС
Правительство России одобрило компенсацию налога, уплаченного иностранными гражданами в составе цены товара, вывезенного с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий документ представлен на сайте кабмина.
Изменения коснутся второй части Налогового кодекса РФ «в части осуществления компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами – гражданами иностранных государств...».
«Одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — указано в сообщении.
В правительстве отметили, что система tax free поможет увеличить продажи товаров, рост занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии.
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