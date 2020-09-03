Россияне смогут полететь в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

В правительстве России заявили о возобновлении авиасообщения с Египетом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, три рейса в неделю будут отправляться в Каир и по два рейса еженедельно — в Дубай и аэропорт Велана на Мальдивах. Уточняется, что такое решение было принято на основе критериев по ситуации с коронавирусом.

Кроме того, с одного до четырех раз возрастет частота воздушного сообщения со Швейцарией.

Ранее границы для россиян открыли Великобритания, Танзания, Турция, Абхазия, Черногория, Хорватия, Сербия, Болгария, Белоруссия, Куба, Доминикана и Мексика. С 7 сентября из России можно будет вылететь в Грецию.