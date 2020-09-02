Правительство выделит еще 22 млрд рублей на выплаты медикам

Российское правительство выделит дополнительные средства на выплаты медикам и соцработникам, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Субсидии на выплаты будут увеличены на 22 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

Из этой суммы 321 млн рублей пойдут на выплаты сотрудникам центров ФМБА, а 1,8 млрд – работникам соцучреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.

Данная мер принята по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб., которые дополнительно направят в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет.