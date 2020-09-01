Минск и Москва договорились возобновить транспортное сообщение
Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение, передает «БелТА» со ссылкой на заявление Министерства транспорта и коммуникаций республики.
В ходе переговоров было принято решение восстанавливать сообщение между странами поэтапно. Вся деятельность в этом направлении будет согласована с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой Минздрава Белоруссии.
Как отмечается в заявлении ведомства, российская сторона сочла, что меры, принимаемые гражданской авиацией республики по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам.
Ранее стало известно, что Москва и Минск обсуждают условия кредита для рефинансирования госдолга.
Россия регулярное и чартерное международное авиасообщение 27 марта из-за распространения новой коронавирусной инфекции.