Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Банковские клиенты, которые хотят вложиться в инвестиции или гибридные депозиты, должны сдавать экзамен. Такое предложение высказала в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). Об этом пишет «Известия».

Ранее такое требование было введено для граждан, желающих вложиться в ценные бумаги. Теперь КонфОП выступила за распространение такой практики на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты. Уточняется, что речь идет о программах инвестиционного и накопительного страхования жизни, индивидуальных инвестиционных счетах и гибридных депозитах.

Как говорится в письме, такие продукты несут риски для потребителей, потому что отсутствуют гарантированные государственная система страхования и доходность, а также возможность забрать деньги раньше оговоренного срока.

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