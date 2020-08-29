Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении минимальной зарплаты с $170 до примерно $183, сообщила пресс-служба офиса президента.

«Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установления ее с 1 сентября текущего года на уровне 5 тысяч гривен в месяц», — говорится в сообщении.

Ранее 295 парламентариев Верховной рады проголосовали за закон об изменениях в госбюджет, увеличивающий минимальную оплату труда.

До этого правительство утвердило план повышения минимальной зарплаты: с 1 сентября — до 5 тысяч гривен, с января 2021 года — до 6 тысяч гривен (около $220) и с 1 июля — до 6,5 тысячи гривен ($237).

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