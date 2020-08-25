Курс евро поднялся выше 89 рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Евро «на завтра» (в 18.20 мск) вырос на 1,16 рубля, до 89,13 рубля. Курс доллара тоже поднялся на 67 копеек, до 75,33 рубля.

Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Индексы Нью-Йоркской биржи показали уверенный рост

— Рубль растет к доллару и незначительно опускается к евро

— Официальный курс евро составил 88,059 рубля