Более половины российских семей взяли кредит в 2020 году
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
За последний год 72% российских семей взяли как минимум один кредит. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на аналитический центр НАФИ.
«Сейчас больше других склонны занимать россияне от 25 до 44 лет — 12% опрошенных. Меньше остальных подвержены соблазну жить в долг пенсионеры — их 4%», — говорится в сообщении.
Как пишет издание, с начала года кредитная задолженность на одну российскую семью увеличилась на 12%, или на на 37 тыс. рублей. В общей сложности задолженность составила 323,8 тыс. рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку
— В России зафиксирована новая ставка по образовательным кредитам
— Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности