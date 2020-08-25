Более половины российских семей взяли кредит в 2020 году

За последний год 72% российских семей взяли как минимум один кредит. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на аналитический центр НАФИ.

«Сейчас больше других склонны занимать россияне от 25 до 44 лет — 12% опрошенных. Меньше остальных подвержены соблазну жить в долг пенсионеры — их 4%», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, с начала года кредитная задолженность на одну российскую семью увеличилась на 12%, или на на 37 тыс. рублей. В общей сложности задолженность составила 323,8 тыс. рублей.

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