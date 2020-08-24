Россия нарастила поставки в ЮАР

В первом полугодии 2020 года Россия в три раза увеличила экспорт зерна в ЮАР, а также начала поставки туда продукции глубокой переработки, в частности муки, напитков и дезинфицирующих средств. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России (ФТС).

По данным таможенной статистики, по сравнению с первым полугодием 2019 года показали рост на 540% поставки косметических средств в денежном выражении в ЮАР из России, в два раза увеличились поставки моющих средств.

Поставки злаковых за первое полугодие показали трехкратный рост и составили почти 30% от общего объема российского экспорта. Поставки масличных увеличились на 254,5%. Экспорт муки в денежном выражении вырос в 6,8 раза.

Кроме того, ЮАР стала одной из 20 стран, куда начались поставки российского лекарства от COVID-19.

Таким образом, по итогам января — июня 2020 года объем товарооборота с ЮАР составил $462,1 млн. Объем российского экспорта увеличился на 36,3% — до $134 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зерно как гибридное оружие: в США боятся экспорта из России

— Новая нефть: Россия увеличила экспорт сельхозпродукции

— Россия стала поставлять больше сахара за рубеж