СК провел обыски в РЖД

Сотрудники Следственного комитета провели обыски в ряде офисов РЖД в рамках проверки контрактов подрядчиков государственной монополии за период до 2015 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников из компаний — партнеров госмонополии.

По их данным, следователи «на несколько часов парализовали работу отдельных подразделений центрального аппарата РЖД».

У правоохранителей появились вопросы по эпизодам возможных нарушений со стороны подрядчиков РЖД в части расчетов с бюджетами регионов.

Также сообщается, что глава РЖД негативно отреагировал на произошедшее и намерен обратиться с жалобой к руководству СК.

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