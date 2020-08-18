Сечин доложил Путину о развитии проекта «Восток Ойл»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал президенту Владимиру Путину о проекте «Восток Ойл».

«Я вам докладывал регулярно о развитии этого проекта. Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы – 0,02%», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что данная нефть по своим качествам является премиальной.

«Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире... Плотность нефти 0,826 грамма на куб. см, высокая степень баррелизации. Премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, $11 на баррель. И это наша нефть, которая добыта без всякого стимулирования в результате поисково-разведочной работы, произведенная на 31-й скважине», — отметил он.

«Роснефть» в этом году приступила к реализации не имеющего аналогов в мире проекта по добыче углеводородов в районах Крайнего Севера – «Восток Ойл». Сечин еще в мае доложил Путину о бурении поисково-разведочной скважины на Западно-Иркинском лицензионном участке одного из крупнейших в мире нефтегазовых проектов «Восток Ойл», который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения в Красноярском крае.

Проектная глубина скважины составила более 4000 метров с отходом от вертикали 1500 м. Бурение велось с уникальной буровой установки «Таймыр-001» эшелонного типа, грузоподъемностью 450 тонн. Установка спроектирована для бурения в районах Крайнего Севера, при температурах до -50°С.

Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл» составляет более 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году в 25 миллионов тонн, в 2027 году – 50 миллионов тонн и к 2030 году – до 115 миллионов тонн.

«Восток Ойл» эксперты называют мощным генератором роста экономики России. Ожидаемый экономический эффект, по данным Института прогнозирования РАН, - 9,3 рубля на каждый вложенный рубль инвестиций. Реализация проекта даст дополнительно по 2% увеличения ВВП ежегодно.

Реализация проекта предусматривает создание крупнейшего в арктической зоне морского порта, которой станет основой для развития Северного морского пути, объектов энергогенерации, более 200 объектов нефтедобычи, свыше 2500 км магистральных и 7000 км внутрипромысловых трубопроводов, 15 опорных баз промыслов. Предусмотрено строительство до 10 вертодромов и 3 аэродромов. Планируется создание ледокольного и транспортного флота свыше 50 единиц. Будет создано более 100 тысяч высокотехнологичных новых рабочих мест.