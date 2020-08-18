Эксперты определили число российских компаний, перешедших на удаленку

На фоне пандемии коронавирусной инфекции 54% российских компаний перешли на удаленный режим работы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), НИУ ВШЭ и Microsoft в России.

Отмечается, что до весны текущего года в удаленном режиме работали менее 1% предприятий.

В появлением COVID-19 8% предприятий и компаний не перешли на удаленную работу, но им пришлось полностью изменить бизнес-процессы.

81% опрошенных уверены, что пандемия окажет влияние на бизнес-процессы и организацию деятельности предприятий и компаний в будущем. При этом 47% респондентов считают, что удаленка станет одним из общепринятых форматов занятости.

Опрос проводился с 25 мая по 3 июня 2020 года. В нем приняли участие 460 сотрудников и руководителей российских предприятий и компаний в возрасте от 20 до 60 лет.

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