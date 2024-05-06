Рублев оставил загадочное послание после победы в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев после победы в финале грунтового турнира в Мадриде (Испания) оставил на камере необычное послание.

«Самадхи. Теперь я свободен», — написал теннисист.

Самадхи — термин, который используется в буддизме и индуизме. Он обозначает состояние, достигаемое медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним мирами.

Российский теннисист 5 мая в финале грунтового турнира в Мадриде обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Стоит отметить, что Рублев последний раз побеждал в финале на январском турнире в Гонконге. Тогда россиянин победил в заключительном матче финна Эмиля Руусувуори.

После победы в Мадриде Андрей Рублев переместился в восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лидировать продолжает сербский теннисист Новак Джокович. У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков).

Ранее Рублев ответил на вопрос, каким словом он может описать победу на «Мастерсе» в Мадриде.