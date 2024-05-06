В Белом доме отреагировали на слова Трампа, назвавшего администрацию Байдена «гестапо»

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс раскритиковал слова кандидата на пост президента США Дональда Трампа, сравнившего администрацию Джо Байдена с гестапо. Его слова приводит The Hill.

«Вместо того, чтобы повторять ужасающую риторику фашистов, обедать с неонацистами и раздувать разоблаченные теории заговора, которые стоили жизни отважным полицейским, президент Байден объединяет американский народ вокруг наших общих демократических ценностей и верховенства закона», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что подход Джо Байдена на посту президента США привел к крупнейшему сокращению насильственных преступлений за последние 50 лет.

До этого экс-президент США Дональд Трамп на закрытом мероприятии сравнил администрацию нынешнего главы государства Джо Байдена с гестапо. Говоря о судебных разбирательствах против него, он заявил, что «эти люди управляют гестаповской администрацией».

Ранее Трамп придумал, как помирить Россию и Украину.