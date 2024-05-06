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Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве

Президент Киргизии Жапаров поучаствует в саммите ВЕЭС и параде Победы в Москве

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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и параде Победы в Москве. Об этом сообщается на его сайте.

Юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического союза состоится 8 мая. В ходе заседания главы государств заслушают доклады о ходе выполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года по итогам 2023 года и о реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза за 2023 год, отметили в пресс-службе президента.

Помимо прочего, планируется учредить медаль «10 лет Евразийскому экономическому союзу».

4 мая сообщалось, что посетить Москву 8-9 мая планирует президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев.

Кроме того, принять участие в параде Победы в Москве может президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Ранее сообщалось, что президент Лаоса посетит парад Победы 9 мая в Москве.

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