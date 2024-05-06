Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прохожий догнал, задержал и сдал полиции грабителя, отобравшего браслет у пенсионерки

В Петербурге прохожий спас пенсионерку от грабителя

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Во Фрунзенском районе Петербурга местный житель увидел, как на улице ограбили пожилую женщину, мужчина сумел задержать преступника. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 4 мая в Купчино. 47-летний мужчина возвращался домой и увидел, как неизвестный отобрал браслет у пожилой женщины. Петербуржец не растерялся и бросился в погоню за грабителем, он сумел догнать злоумышленника во дворах жилых домов, скрутить его и вызвать полицию.

34-летний подозреваемый задержан, похищенный браслет полицейские вернули 82-летней пострадавшей.

До этого сообщалось о том, что в Магнитогорске правоохранители задержали подозреваемого в ограблении местной 96-летней пенсионерки. По словам пожилой женщины, когда она возвращалась из магазина, к ней подбежал мужчина и выхватил из рук сумку. Внутри у женщины были продукты и кошелек с 7 тыс. рублей. Полицейские по горячим следам задержали вора. Им оказался 63-летний безработный местный житель.

Ранее россиянка ограбила пекарню в Подмосковье, вооружившись игрушечным пистолетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами