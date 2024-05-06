Прохожий догнал, задержал и сдал полиции грабителя, отобравшего браслет у пенсионерки

Во Фрунзенском районе Петербурга местный житель увидел, как на улице ограбили пожилую женщину, мужчина сумел задержать преступника. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 4 мая в Купчино. 47-летний мужчина возвращался домой и увидел, как неизвестный отобрал браслет у пожилой женщины. Петербуржец не растерялся и бросился в погоню за грабителем, он сумел догнать злоумышленника во дворах жилых домов, скрутить его и вызвать полицию.

34-летний подозреваемый задержан, похищенный браслет полицейские вернули 82-летней пострадавшей.

До этого сообщалось о том, что в Магнитогорске правоохранители задержали подозреваемого в ограблении местной 96-летней пенсионерки. По словам пожилой женщины, когда она возвращалась из магазина, к ней подбежал мужчина и выхватил из рук сумку. Внутри у женщины были продукты и кошелек с 7 тыс. рублей. Полицейские по горячим следам задержали вора. Им оказался 63-летний безработный местный житель.

Ранее россиянка ограбила пекарню в Подмосковье, вооружившись игрушечным пистолетом.