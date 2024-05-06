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В Калужской области неизвестный открыл стрельбу по прохожим, есть пострадавшие

В Калужской области конфликт на улице закончился стрельбой

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Shutterstock

В Калуге следователи прокуратуры устанавливают обстоятельства стрельбы на улице, в результате конфликта пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 5 мая в калужской деревне Мстихино, неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по людям. По данным РЕН ТВ, конфликт между группами мужчин произошел внезапно, сначала вспыхнула драка, а потом один из нападавших открыл огонь, ранения получили два человека.

По предварительным данным, серьезных повреждений пострадавшие не получили. Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура. Задержан ли стрелявший — неизвестно, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого сообщалось, что в Ленобласти молодого человека задержали за стрельбу по нетрезвым мужчинам. По словам 26-летнего уроженца Ингушетии, у станции метро «Девяткино» к его жене пристали несколько пьяных незнакомцев и начали оскорблять женщину. Это не понравилось молодому человеку, после чего между мужчинами завязался конфликт, переросший в драку. В результате муж женщины достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

Ранее в Самаре мужчина открыл стрельбу на проспекте Кирова.

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