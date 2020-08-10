Белорусский металлургический завод приостановил работу

Минимум два цеха Белорусского металлургического завода в Жлобине приостановили работу, пишет агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на информированные источники.

«По их данным остановлены минимум два цеха – трубопрокатный и канатный», — говорится в тексте.

Отмечается, что позже собеседники перестали выходить на связь. Дозвониться начальству предприятия также не вышло.

Ранее представители завода опровергали информацию, что работники готовят забастовку.

Белорусский металлургический завод построен в 1994 году. На нем работают 11 тыс. сотрудников.

9 августа в стране прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в городах начались несанкционированные протесты, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

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