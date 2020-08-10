Белорусский металлургический завод приостановил работу
Минимум два цеха Белорусского металлургического завода в Жлобине приостановили работу, пишет агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на информированные источники.
«По их данным остановлены минимум два цеха – трубопрокатный и канатный», — говорится в тексте.
Отмечается, что позже собеседники перестали выходить на связь. Дозвониться начальству предприятия также не вышло.
Ранее представители завода опровергали информацию, что работники готовят забастовку.
Белорусский металлургический завод построен в 1994 году. На нем работают 11 тыс. сотрудников.
9 августа в стране прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в городах начались несанкционированные протесты, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.
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