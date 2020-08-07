Власти Москвы потратили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей

Поддержка бизнеса в период действия мер по борьбе с пандемией обошлась московским властям в 85 млрд рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«В помощь московскому бизнесу Правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Значительнее всего от пандемии коронавируса пострадали малый и средний бизнес, которые обеспечивают работой 2,7 миллиона человек и формируют свыше 20% городского бюджета, отмечает Собянин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Оборот малых и средних предприятий в Москве достиг 95% значений марта