Власти Москвы потратили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей
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Поддержка бизнеса в период действия мер по борьбе с пандемией обошлась московским властям в 85 млрд рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«В помощь московскому бизнесу Правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей», – говорится в сообщении.
Значительнее всего от пандемии коронавируса пострадали малый и средний бизнес, которые обеспечивают работой 2,7 миллиона человек и формируют свыше 20% городского бюджета, отмечает Собянин.
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