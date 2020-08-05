Оператор «Северного потока — 2» оценит иск немецких экологов

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск германской экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на запуск газопровода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

Оператор напомнил, что ранее управление горнодобывающей промышленности немецкого Штральзунда уже отклонило одну заявку о пересмотре разрешения для проекта.

Ранее Deutsche Umwelthilfe оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург-Передняя Померания разрешения на запуск «Северного потока — 2».

Строительство газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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