Большинство россиян дорожат своим текущим местом работы

Большинство россиян заявили, что дорожат своим текущим местом работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Роструда.

«На вопрос: «Дорожите ли вы своей работой?» — более 70% опрошенных россиян ответили, что дорожат своим текущим местом работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 11% респондентов рассказали, что дорожат работой в средней степени, сославшись на хороший доход супруга/супруги. Еще 17% опрошенных заявили, что всегда смогут найти новую работу, так как их профессия очень востребована.

При этом 40% россиян готовы сменить работу ради увеличения зарплаты.

Опрос проводился в июне — июле 2020 года. В нем приняли участие более 32 тыс. человек из всех регионов России.

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