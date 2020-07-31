Стало известно о возможной отмене части рейсов в Стамбул и Лондон
Некоторые рейсы «Аэрофлота» в Стамбул и Лондон могу быть отменены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании Юлию Спивакову.
«Хотим обратить внимание пассажиров на то, что полеты будут осуществляться по сокращенной программе, и частота выполнения рейсов может меняться», — сообщила Спивакова.
По ее словам, если рейс отменяется, то компания предлагает разные варианты обмена и переоформления.
Во-первых, можно забронировать такой же билет на перелет, который состоится позднее.
Существует также возможность переоформить билет на другое направление, оплатив разницу в цене.
Помимо этого, можно отказаться от полета и оформить возврат средств.
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