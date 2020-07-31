В Свердловской области открываются торговые центры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что торговые центры в регионе возобновят свою работу с 1 августа.

По его словам, эпидемиологическая обстановка в области стабилизировалась: за последние несколько дней количество выздоровевших существенно преобладает по отношению к вновь заболевшим, а из больниц выписали более 1 тыс. человек.

В связи с этим, как отметил Куйвашев, будет подписан приказ об открытии ТЦ. Однако пока без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.

В Свердловской области зарегистрировано 20,5 тыс. случаев коронавируса, выписаны 16,9 тыс. человек, умерли 270 пациентов.

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