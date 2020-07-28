Конфискованные средства россиян будут перечислять в ПФР

Денежные средства россиян, законность получения которых не доказана, будут перечисляться в Пенсионный фонд России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Соответствующие поправки уже подготовлены Минфином. Они будут внесены в Гражданский кодекс, а также в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР.

Отмечается, что проект закона уже направлен в кабмин.

В настоящий момент в Гражданский кодекс вносятся уточняющие поправки. Они говорят о том, что конфисковано может быть не только имущество, но и денежные средства, законность получения которых не доказана.

При этом в Минфине не пояснили, какое именно ведомство будет заниматься проверкой законности доходов.