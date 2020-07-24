Песков прокомментировал новые санкции против «Северного потока — 2»

В Кремле обеспокоены новыми санкциями США против «Северного потока — 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Санкции в отношении «Северного потока» — это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность. Обеспокоенность нашу и наших партнеров по этому международному проекту», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также назвал санкции неприемлемыми и нарушающими международное право.

Речь идет о дополнительных санкциях в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб, предоставлением услуг и помещений для модернизации судов, связанных со строительством трубопровода.

Угроза американских санкций осложнила достройку датского участка «Северного потока-2»: швейцарская компания Allseas отказалась довести работы до конца. Через несколько месяцев в акваторию Балтийского моря пришел российский трубоукладчик «Академик Черский».

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