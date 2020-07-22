Дерипаска призвал остановить расширение Москвы
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Российский предприниматель Олег Дерипаска в интервью «Бизнес FM» заявил, что нужно прекратить расширение Москвы.
По его словам, карантин, введенный в столице из-за коронавируса, показал, что необходимо создавать резервный пункт управления.
Миллиардер пояснил, что в период ограничительных мер столица и все управление страны оказалось фактически «заблокированы и отрезаны».
Дерипаска добавил, что концентрация ресурсов в Москве на сегодняшний день уже «запредельная».
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