Мишустин предложил уточнить методику подсчета средних зарплат учителей и врачей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, отреагировал на замечание относительно использования термина «средняя зарплата» у учителей и врачей.

Мишустин предложил уточнить методику подсчета средних зарплат с учетом стандартов жизни в конкретном регионе.

«Я предлагаю обсудить и изменить эти параметры. Я думаю, меня слышит министр экономического развития, и мы обязательно обсудим, как измерять и как честно говорить, что у нас с зарплатами», — сказал Мишустин.

Он отметил, что сейчас этот показатель измеряется как «средний градус по больнице», тогда как потребительская корзина в регионах различается в разы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства в Госдуме предложил уйти от использования термина «средняя зарплата» у учителей и врачей.